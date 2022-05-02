Başkan Akman’ın Ramazan Bayramı mesajı

Van’ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bayramların, toplumsal birliği sağlayan, değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği özel günler olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, bayramı idrak etmenin feyzi, rahmet ve bereketini yaşadıklarını ifade etti. Başkan Akman, “Böyle güzel günleri fırsat bilerek bayram coşkusunu elimizin uzandığı her yere taşımalı ve sevinçlerimize herkesi ortak ederek kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeliyiz” dedi.

Bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşlara da uyarılarda bulunan Başkan Akman, “Bilindiği gibi her bayramda artan trafik yoğunluğu sebebiyle kazalarda da artış yaşanmaktadır. Sürücülerimizin trafik kurallarına hassasiyet göstermelerini bekliyorum. Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmaları, sevdikleri ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmeleri en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu özel günlerde büyükleri ziyaret ederek onların hayır duasını almaları gerektiğini de dile getiren Başkan Akman, özellikle ihtiyaç sahibi, yaşlı, kimsesizlerle bir araya gelerek onlarla bayram neşesini ve coşkusunu paylaşmaları gerektiğini ifade etti. Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle tüm Tuşbalı hemşerilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bayramın başta ilçemize, ülkemize ve İslam Alemine hayırlar getirmesini diliyor, tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.