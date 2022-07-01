Başkan Akman’ın, ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, mesajında; 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk milletinin denizlerde de egemenlik hakkını kazandığını ve bu tarihin Denizcilik Bayramı olarak kutlanmaya başlandığı belirtti. Türkiye’nin en büyük gölü olan ve halk arasında ‘Deniz’ diye tabir edilen Van Gölü’nden daha fazla yararlanmasını sağlamak adına çok güzel projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Akman, Van Gölü sahilinde oluşturdukları yüksek standartlara sahip park, piknik ve dinlenme alanlarıyla bir cazibe ve yaşam merkezi haline getirdiklerini dile getirdi. Başkan Akman, “Denize kıyısı olmadığı halde temizliğiyle mavi bayraklı plajlar listesindeki yerini koruyan belediyemize ait Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajımız bu yıl 5. kez mavi bayrak almaya hak kazandı” dedi.

Denizlerin korunması ve bizden sonraki kuşaklara sağlıklı, çevre kirliliği açısından bozulmamış şekilde aktarılmasının herkesin ortak görev ve sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Bizler de halkımıza denizi sevdirmeye, denizin güzelliği ve zenginliğini anlatmaya, halkımızı denizle buluşturmaya devam ediyoruz. Gerek Van Büyükşehir Belediyemizin Van Gölü’nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorununu gidermek amacıyla hayata geçirdiği ‘İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ gerek Van Gölü’nde yapılan dip çamur temizliği ve gerekse Tuşba Belediyesi olarak bizlerin Van Gölü sahilinde yaptığımız parklar, sahil yolları, Mavi Bayraklı Halk Plajımız ve Ayanıs Kadın Plajımız bölgemizin turizmine büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Van Gölü’nün ilin ekonomisi için çok önemli olduğunu da kaydeden Başka Akman, “Van Gölümüze gereken önemi vermemiz; en başta da temiz tutmamız gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye denizciliğinin daha da gelişmesi dileğiyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı tebrik ediyor, tüm deniz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.