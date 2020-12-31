banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bu gece TV Programlarında neler var?
Bu gece TV Programlarında neler var?
Yılbaşında kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?
Yılbaşında kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?
MHP'li belediyeden asgari ücrete zam
MHP'li belediyeden asgari ücrete zam
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

Başkan Akman’dan yeni yıl mesajı

VAN (İHA) – Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yeni yıl münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

VAN 31.12.2020, 14:18
6
Başkan Akman’dan yeni yıl mesajı

VAN (İHA) – Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yeni yıl münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Akman, mesajında, “Acısıyla tatlısıyla özellikle salgınla sınandığımız bir yılı geride bıraktık. Bildiğiniz üzere 2020 yılında tüm dünya ülkeleri olduğu gibi ülkemizde çok zorlu bir sınavdan geçti. Bununla birlikte yine 2020 yılında ülke olarak depremlerle sarsıldık. Bütün bu sıkıntıların üstesinden devlet ve millet el ele, omuz omuza vererek gelmeye çalıştık. Mücadelemiz hala da devam etmektedir. Bizler de Tuşba Belediyesi olarak 2020 yılında ilçemiz için, ilimiz için bütün zorluklara rağmen, mesai mefhumu gözetmeden gecemizi gündüzümüze kattık ve güzel ilçemiz için vatandaşlarımıza daha fazla hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Şimdi ise önümüzde yeni bir yıl ve yeni ümitler var. Aşıların da ülkemizde uygulanmaya başlayacağı yeni yılda bir daha bu tür olayların yaşanmaması en büyük temennimizdir” dedi.

“2020 yılında yaşanan onca olumsuzluğa rağmen güzel hizmetler yaptık”

Göreve geldikleri ilk günkü aşk ve şevkle çalışarak Tuşba’ya hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Akman, güzel hizmetler yaptıklarını ve aynı heyecanla 2021 yılında da devam edeceklerine hiç kimsenin şüphesinin olmamasını istedi. Başkan Akman, “2020 yılında yaşanan pandemiye ve onca olumsuzluğa rağmen Allah’a şükürler olsun ki hizmet binamızı tamamladık. İskele Sahil Bandı ikinci etabı ile İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsüne bağlayan 5 bin 300 metre uzunluğundaki İskele Sahil Yolu birinci ve ikinci etaplarını tamamladık. 24 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Bununla birlikte kırsal mahallerimize 40 bin metrekare parke kilit taşı döşedik. İlçemizin imarına uygun bölgelerde yeni yollar açıp, çeşitli sebeplerle deformasyona uğramış yollarında asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdik. Ayanıs Mahallesi’nde yapımına başladığımız ikinci halk plajımız önümüzdeki sezon faaliyete geçecek. İlçemize yaklaşık 1 milyon metrekareye yakın yeşil alan kazandırmak için Tuşba Millet Bahçesi ve Akköprü Millet Bahçesi ile Şemsibey ve Beyüzümü mahalle parklarının çalışmalarına başladık” şeklinde konuştu.

“2021 yılında da ilk günkü heyecanla çalışacağız”

Kapılarını ardına kadar halka açan bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini anlatan Başkan Akman, “İlk günkü heyecanla 2021 yılında Tuşbalı hemşehrilerimiz için en güzel hizmeti yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 2021 yılı iş sezonunda yol yapımına 20 milyon TL gibi yüklü bir bütçe ayırdık. Bu bağlamda merkez ve kırsal mahallelerde yoğun olarak asfalt ile kilit parke taşı çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Tuşba’nın ilk çarşısı olan ve 40 dükkandan oluşan Bedesten Çarşısı projemiz, ihale aşamasına gelmiştir. Bu projemizin tamamlanmasıyla birlikte Tuşbalıların alışveriş yapmak için çok uzağa gitmesine gerek kalmayacaktır. Yine belediyemiz sınırları içinde yer alacak olan Tuşba’nın ilk alışveriş merkezi ile konut alanı projelerimiz mevcuttur. İnşallah bu projelerimizi de kısa zamanda hayata geçirerek siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Tuşba’nın ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha çok gelişmesi hak ettiği değeri kazanması için her daim, her yerde işbirliği, koordinasyon ve dayanışma içerisinde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 2021 yılının birlik ve beraberliğimizin daha çok güçlenerek devam etmesine vesile olmasını; ilçemize, ilimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12