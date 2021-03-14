Başkan Akman’dan sağlık çalışanlarına çiçekli teşekkür

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle nöbetçi doktor ve sağlık çalışanlarını görevleri başında ziyaret ederek karanfil verdi.

Korona virüs salgının başladığı günden itibaren fedakarca görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını düzenli olarak ziyaret ederek manevi destek sunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, doktorları bu özel günlerinde de unutmadı. Sabah saatlerinde ilk olarak beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengül, belediye meclis üyeleri Mahmut Ekinci ve Mehmet Şirin Oflas ile bazı birim müdürleriyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Dursun Odabaş Tıp Merkezine giden Başkan Akman, Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan ile Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Kasım Ertaş tarafından karşılandı.

“Sağlık ordumuzu tebrik ediyorum”

Hastanedeki tüm bölümleri tek tek dolaşan Başkan Akman ve beraberindekiler, hafta sonu mesaisinde olan doktor ile sağlık çalışanlarına karanfil vererek 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı. Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının tüm zorluklara rağmen mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade eden Başkan Akman, “Tüm sağlık çalışanlarımız, insanların hayatlarını kurtarmak için fedakarca çalışıyorlar. Özellikle salgın döneminde sonsuz sabır ve gayretle çalışan sağlık ordumuzu tebrik ediyorum” dedi.

Hastalık söz konusu olduğunda canlarını emanet ettikleri doktorların, görevin verdiği stresi birazcık da olsa azaltmak istediklerini dile getiren Başkan Akman, “Çünkü görüyoruz ve tanık oluyoruz ki, sağlık çalışanlarımız insan sağlığını kendi sağlıklarından çok önde tutan kahramanlardır. Biz daha sağlıklı olalım diye kendi sağlıklarını bile tehlikeye atacak kadar görevlerine bağlıdırlar. Özellikle dünyanın korona virüs ile ayakta olduğu günümüzde doktorlarımızın değeri bir kez daha anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyor, 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Akman’ın bu jesti karşısında son derece mutlu olan doktorlar ise “Bizler sadece bugün değil, her zaman insanlarımızın daha sağlıklı ve hastalıklardan uzak kaliteli bir yaşam sürmesi için çaba sarf ediyoruz. Görevimizi yaparken böylesi güzel jestler bizleri çok mutlu ediyor. Her zaman diyalog halinde olduğumuz Belediye Başkanımız Salih Akman’ın bu güzel jesti için kendilerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve beraberinde bulunan Başkan Yardımcısı Azad Gülengül, belediye meclis üyeleri Mahmut Ekinci, Mehmet Şirin Oflas ve birim müdürleri daha sonra Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçtiler. Başkan Akman ve beraberindekiler, burada doktorlara karanfil vererek 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.