Başkan Akman’dan sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2020 yılının son dakikalarında vatandaşların can ve mal güvenliği için görevinin başında olan sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerini ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Başkan Akman, 2020 yılının son dakikalarını ailelerinden uzakta yeni yıla girecek olan toplumun farklı kesimlerini ziyaret ederek geçirdi. Beraberinde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengül ve bazı birim müdürleri ile ilk olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Prof. Dr. Dursun Odabaş Tıp Merkezi çalışanlarını ziyaret eden Başkan Akman, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla en ön cephede savaşarak hastalarını iyileştirmek için canları pahasına fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları ile özel güvenlik güçlerini ayrı ayrı ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Daha sonra beraberindeki Başkan Yardımcısı Azad Gülengül ve birim müdürleri ile Van-Erciş kara yolu üzerinde bulunan Yüzüncü Yıl Polis Noktasına geçen ve burada nöbet tutarak yeni yıla giren polisleri ziyaret eden Başkan Akman, polislerin yeni yılını tebrik etti. Herkes yeni yılı evinde ve ailesiyle birlikte geçirirken, sağlık ve güvenlik görevlileri gibi mesai mefhumu gözetmeyen meslek sahiplerinin insanların huzur ve rahatı için görevi başında olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Bizim görevimiz, vatandaşımızın öncelikle rahatını sağlamaktır. Polisimiz, askerimiz ile sağlık ve basın çalışanlarımız olmak üzere görevi başında olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Başkan Akman ve beraberindekiler daha sonra Tuşba ilçesinin değişik noktalarında görev yaparak yeni yıla ailelerinden uzakta giren çalışanları tek tek ziyaret etti.