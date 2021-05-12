Başkan Akman’dan Ramazan Bayramı mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ı bütün coşkusuyla yaşamanın ve bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, bayramların; mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendirildiği, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günler olduğunu söyledi. Milli kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan ‘sevinçte ve kederde bir arada olma’ geleneğinin en anlamlı hayat bulduğu zamanların bayramlar olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Her ne kadar bayramı bayram gibi yaşamanın temelinde bir arada olmak, komşu, akraba, hasta, yaşlı ve büyüklerimizi ziyaret ederek gönüllerini almak varsa da maalesef bu Ramazan Bayramı’nda da bu güzellikleri uzaktan yaşayacağız” dedi

Bu bayramı da geçen Ramazan Bayramı gibi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan tam kapanma nedeniyle büyükleri ziyaret edemeyecek ve ellerini öpemeyecekleri bir bayram geçirmenin üzüntüsünü yaşayacaklarını vurgulayan Başkan Akman, “Ancak sorumluluklarımızın bilincinde, sosyal mesafenin gönül birlikteliğimize engel olmayacağını düşünerek hem kendimizin hem de sevdiklerimizin hayatını tehlikeye atmamak için bu yılda özellikle yakın temas ile bayramlaşmaktan kaçınacağız” ifadelerini kullandı.

“Gelecek yıllarda bayram sofralarında beraber olabilmek için salgının yayılmasına hep birlikte engel olmalı, kendimiz ve sevdiklerimiz için bayram günlerinin hüzne dönüşmesine izin vermemeliyiz” diyen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle, Vanlı ve Tuşbalı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, Ramazan Bayramı’nın başta İslam dünyasına ve tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.