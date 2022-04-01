Başkan Akman’dan Ramazan ayı mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayı, inananlar için güzelliklere, berekete ve yüce Allah’ın rızasına ulaşabilmede çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Mübarek Ramazan ayına girilmesi sebebiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışmanın yoğunluk kazandığı bir ay olduğunu söyledi. On bir ayın sultanı Ramazan ayına ulaşabilmenin sevinci içerisinde olduklarını da kaydeden Başkan Akman, “Ramazan ayı, sosyal, yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği bir zaman dilimidir” dedi.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in bu ay içerisinde indirildiğini ifade eden Başkan Akman, ayrıca bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin de bu ay içerisinde bulunduğunu dile getirerek, “Ramazan ayı, dini bakımdan taşıdığı yüce anlamların yanı sıra sosyal açıdan da tam bir dayanışma dönemidir. Bu ayda, küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak herkese karşı hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Bu ayda tüm Müslümanlar en yakınından başlayarak ihtiyaç sahibi komşu ve akrabalarına paylaşım duygusu içerisinde yardım ellerini ulaştırmalıdır” ifadelerini kullandı.

Toplum olarak dayanışma ve yardımlaşma duygularının güçlendiği mübarek Ramazan ayında yaşanan acıların ve savaşların son bulması dileğinde de bulunan Başkan Akman, “Bu duygu ve düşünceler, tüm Tuşbalı hemşehrilerimin Ramazan ayını tebrik eder, Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk ve berekete vesile olmasını dilerim” şeklinde konuştu.