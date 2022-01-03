Başkan Akman’dan, ‘Muhtarlarla istişare’ toplantısı

Van’ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, şeffaf belediyecilik anlayışıyla her yıl periyodik olarak düzenledikleri ‘Muhtarlarla istişare’ toplantısı çerçevesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla her yıl periyodik olarak ‘Muhtarlarla İstişare’ toplantısı düzenleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yerel yönetimlerde hesap verebilirliğin, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Görevde bulunduğu 3 yıllık sürede hayata geçirdiği mega projelerini anlatmak ve 2022 yılı iş sezonunda mahallelerin öncelikleri doğrultusunda çalışma programı belirlemek amacıyla düzenlenen ‘Muhtarlarla istişare’ toplantısı 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Toplantıya; Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın yanı sıra AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, İlbank Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Osman Türkmen, Tuşba Belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

“Tekstil OSB’de 10 ile 15 bin arasında genç istihdam edilecek”

Yapılan istişare toplantısında bir konuşma yapan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bölgede iş ve istihdam oluşturmak için gösterdikleri mücadele hakkında bilgi verdi. Gösterilen büyük çabalar neticesinde Van’da kurulan Tekstil Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların üretime geçilmesiyle birlikte 10 bin ile 15 bin arasında gencin istihdam edileceğini vurgulayan Arvas, “Bu çok önemli bir gelişmedir. Sizler, bizi desteklediğiniz müddetçe, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında yürüdünüz müddetçe sizlere yatırım olarak, kardeşlik olarak ve huzur olarak mutlaka geri dönecektir” dedi.

“Yer altı su kaynaklarımız hızla tükeniyor”

Son yıllarda yaşanan kuraklığa dikkat çeken Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ise açtıkları birçok içme suyu sondaj kuyusunun kısa süre sonra kuruduğunu dile getirdi. Çelikel, “Daha önce 20-30 metre açtığımız kuyuda su çıkarken, şimdi zaman zaman 120 metrelik açtıktan sonra ancak su çıkıyor. Açılan birçok kuyu ise kısa bir süre sonra kuruduğuna şahit oluyoruz. Yaşanan kuraklık ile birlikte yer altı su kaynaklarımız hızla tükeniyor” dedi.

Tuşba Kaymakamı Furkan Duman ise yaptığı konuşmada; Van’ın Büyükşehir Belediye statüsüne kavuşması ile birlikte daha önce il özel idaresi ve köylere hizmet götürme birliği tarafından kırsal mahallelere götürülen hizmetlerin tamamını artık Büyükşehir Belediyesi ile Tuşba Belediyesi tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Mahallelerimiz devamlı gezerek muhtarlarımızla istişare halindeyiz. Tuşba Belediyemizin mahallelerimizde çok güzel işler yaptığına şahit oluyoruz” dedi.

“Halkımızın destek ve dualarıyla büyük hizmetler gerçekleştirdik”

Bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise yeni bir yıla büyük bir heyecan ve yeni umutlarla girdiklerini belirti. Hem görev süresince yaptıkları hizmetleri değerlendirmek hem de gelecek iş sezonun da mahallelerin ve ilçenin önceliklerini belirlemek için düzenledikleri ‘Muhtarlarla İstişare’ toplantılarını artık geleneksel hale getirdiklerini belirten Başkan Akman, “Tevazu, samimiyet ve gayretle çıktığımız bu hizmet yolculuğunda; sizlerin destekleri ve Tuşbalıların dualarıyla 3 yıllık süreçte hem kırsal mahallelerimiz de hem de merkez mahallelerimizde büyük hizmetler gerçekleştirdik” dedi

“Söylemlerimizi icraatla taçlandırdık”

Göreve geldiği ilk gün; ‘Tuşba’yı ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz’ dediklerini hatırlatan Başkan Akman, “Allah’a şükürler olsun ki bu söylemlerimizi icraatla taçlandırdık. Ekip ruhu ile sizlerle birlikte hareket ettik ve bu anlayışı bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Rabbim sizlerle birlikte çıkmış olduğumuz bu kutlu yolculukta güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“Birlik, beraberlik ve dayanışma varsa başarı da vardır”

“Bir şehirde birlik, beraberlik ve dayanışma varsa o şehirde huzur vardır. O şehirde başarı da vardır” diyen Başkan Akman, bu nedenle muhtarların görüş ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Başkan Akman, “Sizler hem devleti hem de milleti temsil gibi önemli bir görevi yürütmektesiniz. Devletin halka görünen güler yüzü ve şefkatli elisiniz. Özetle demokrasimizin vazgeçilmez yapı taşlarısınız. Bu açıdan, devlet vatandaşa ulaşmak istediğinde size, vatandaş devlete ulaşmak istediğinde yine size müracaatta bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız sizleri devletin çok önemli temsilcisi olarak görüyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Osman Türkmen’in de birer selamlama konuşması yaptığı toplantıda; Başkan Akman, daha sonra görevde bulunduğu 3 yıllık süre içerisinde Tuşba ve Tuşbalılara kazandırdığı mega projelerin yer aldığı bir sunum yaptı. Toplantı verilen öğle yemeği ile son buldu.