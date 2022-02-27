Başkan Akman’dan ‘Miraç Kandili’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Miraç Kandili gibi özel gün ve gecelerin manevi feyizleriyle gönülleri aydınlattığını söyledi.

Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, Miraç’ın, tüm Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu olduğunu belirtti. Başkan Akman, “Komşuluk, akrabalık, dostluk ve dayanışma duygularını arttıran bu özel gün ve geceler, insanların ruh dünyasına anlam ve gönül dünyasına ise ışık tutuyor. Miraç Kandili’nin de bu anlamda birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize güç katacağına, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizi pekiştireceğine inanıyorum” diye belirtti.

Miraç Kandili’nin insanlık için bir nevi kurtuluş olduğuna dikkat çeken Başkan Akman, bu mübarek geceyi iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Yapılan ibadetlerin yanı sıra edilen duaların da büyük önem arz ettiğini anlatan Başkan Akman, “Miracın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek ve yüce mertebelere erişmek vardır. Bu vesileyle dualarımızı; yalnız şahsımız için değil, ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İslam alemi olarak böyle mübarek bir geceyi idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını da dile getiren Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili’nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini diler, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.