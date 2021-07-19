Başkan Akman’dan ‘Kurban Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, toplumsal birlikteliğin samimiyetle yaşandığı, ortak değerlerin hatırlandığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın huzuru içinde olduklarını söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; bayramların, insanlar arasında sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının pekiştiği, geleceğe dönük iyimserliklerin canlandığı, kişisel dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı özel günler olduğunu belirtti. Başkan Akman, “Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, en güzel şekilde değerlendirmeli ve birbirimizi sevgiyle kucaklamalıyız” dedi.

Ülke genelinde yürütülen korona virüs aşı çalışmasının önemine de değinen Başkan Akman, vaka sayılarının biraz düşmesine rağmen salgının ortadan kalkmadığını ve halen insanlık için en büyük tehdit olduğunu vurguladı. Salgının tekrar yükselişini engellemek, sağlık sistemi ve personelin üzerindeki yükü hafifletmek, her şeyden önemlisi insan ve toplum sağlığını korumak için her vatandaşın mutlaka aşı olması gerektiğini söyleyen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan diliyorum” ifadelerini kullandı.