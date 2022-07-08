Başkan Akman’dan ‘Kurban Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bayramların milli ve manevi duyguları canlı tutan, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan müstesna günler olduğunu söyledi.

Başkan Akman, yayımladığı mesajda, bayramların her zaman bütünleştirici bir ruhla insanları bir araya getirdiğini söyledi. Başkan Akman, “Bayramlar bütün insanlığın sevinci olursa anlam kazanır. Onun için bu kutlu zamanları fırsat bilerek; ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla hemhal olmalı, sevgi ve merhamete muhtaç yetim, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin sevinci olmalıyız. Gönül zenginliğimizi bereketlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bayramlarda yaşadığımız tüm bu güzelliklerin gündelik yaşamımızın birer parçası haline getirmeliyiz” dedi.

Manevi dünyamızda ayrı bir yeri olan Kurban Bayramı’nı bu yıl da birlikte kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşayacaklarını dile getiren Başkan Akman, “Milli ve dini bayramlarımızı birer fırsat olarak görerek, bayramların arttırdığı hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularından yararlanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Belediye olarak vatandaşların bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını da dile getiren Başkan Akman, “Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onları sevindirmeliyiz. Bu vesileyle, Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.