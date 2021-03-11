Başkan Akman’dan ‘İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; azmin, kararlılığın ve bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) ‘Milli Marş’ olarak kabul edilişinin 100. yıldönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, Ersoy’un ‘Allah, bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ temennisiyle kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın, milli mücadele ruhunu ve bağımsızlığa olan inancını en güzel biçimde ifadesi olduğunu dile getirdi. Başkan Akman, milli ve manevi değerlerine, davasına bağlılığı ile yaşadığı döneme damga vuran Mehmet Akif Ersoy’un, istiklal mücadelesinin yürütüldüğü o zorlu yıllarda verdiği vaazlarla millete umut aşılayarak, Kurtuluş Savaşı sürecinde istiklal ve istikbal yolunda önemli katkılarda bulunduğunu dile getirdi. Başkan Akman, “Her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşımız; karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelemiş, bu çerçevede bağımsızlık özlemini ateşlemiştir. İstiklâl Marşımızın kabulünün 100. yıldönümünü tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşlarını, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.