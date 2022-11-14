Başkan Akman’dan İstanbul’daki terör saldırısına kınama

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, “Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilerim” dedi.

Başkan Akman, dün Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısındaki patlama olayı nedeniyle yayınladığı kınama mesajında; ülkenin birlik ve beraberliğini hedef alan hainlerin kirli emellerine asla ulaşamayacaklarını söyledi. Türkiye’nin terörün her türlüsünü bitirecek kudret ve kararlılıkta olduğunun altını da çizen Başkan Akman, “Ülkemizin geleceğine yönelik yapılan hain saldırılar karşısında bu aziz millet geçmişten olduğu gibi bugün de şer odaklarına karşı birlik ve beraberliğini muhafaza etmiştir” ifadelerini kullandı.

Yaşanan patlamayı tarifsiz acı olarak nitelendiren Başkan Akman, “Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.