Başkan Akman’dan evi yanan vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, farklı zamanlarda çıkan yangınlarda evleri yanan aileleri ziyaret ederek ev eşyası desteğinde bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, mağdur ve muhtaç vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Başkan Akman, beraberinde bulunan ilgili birim müdürleri ile ilçe genelinde farklı zamanlarda çıkan yangınlarda evleri yanan ailelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İlk olarak Abdurrahmangazi Mahallesi’ne geçen Başkan Akman ve beraberindeki birim müdürleri, evi yanan aileyi ziyaret ederek ev eşyası hediye etti. Akabinde Altıntepe, Seyrantepe ve Beyüzümü mahallelerini de ziyaret eden Başkan Akman, vatandaşlara ev eşyası hediye edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tuşba Belediyesi olarak her zaman yaşanan afetlerden dolayı zarar gören vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Akman, “Rabbim cümlemizi her türlü görünmez kaza ve belalardan korusun. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza el uzatmaya, onlara her konuda yardımcı olmaya devam edeceğiz. Acı ve mutlu günlerinde de daima vatandaşlarımızın yanındayız. Ailelerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.