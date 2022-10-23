Başkan Akman’dan depremin yıl dönümü mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, depremin 11. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinden meydana gelen ve 644 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin yaralanmasına yol açan Van depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, toplum olarak Van’ın deprem kuşağı üzerinde olduğu gerçeğinin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini söyledi. Başkan Akman, “Bu gerçekle hareketle yasal mevzuatlara ve tedbirlere uymak, toplumumuzun önümüzdeki süreçteki depremlerle birlikte sorunsuz yaşaması açısından hayati önem taşımaktadır” dedi.

Yaşanan depremin ardından ‘Devlet ve millet’ işbirliğiyle bütün zor ve acılı günlerde olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde depremin yaralarının çok kısa bir sürede sarıldığını belirten Başkan Akman, vatandaşların barınma sorununun giderilmesi için bir yıl içerisinde 30 bin civarında konut ve bunun yanında iş yerleri yapıldığını söyledi. Başkan Akman, “Devlet eliyle Van’da altyapıdan, üst yapıya, eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden, spor ve kültür hizmetlerine kadar her konuda önemli gelişmeler kaydetmiş, halen de birçok proje ve yatırımlar sürmektedir. Önümüzdeki yıllarda da yapılacak yeni yatırımlarla Van çok daha gelişmiş bir şehir haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin ve özellikle bölgemizin deprem riski altında olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Bu gerçeği göz ardı etmeden şehirleşmek, yapılaşmak ve yaşamak zorundayız. Depremler her zaman olacaktır. Önemli olan bu depremlerde can kaybının olmamasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de yaşanan depremlerinin yıl dönümünde, böyle bir acının ilimizde ve ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.