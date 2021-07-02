Başkan Akman’dan ‘aşı olun’ çağrısı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, korona virüs aşısının 3. dozunu yaptırarak, salgını yenmenin en etkili yollarından bir tanesinin de aşı olmaktan geçtiğini ve herkese ‘aşı olun’ çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘İki doz Covid-19 aşısını olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız 3. doz aşılarını yapabilir’ açıklamasının ardında Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa belediye hizmet binasının bahçesinde oluşturulan aşı merkezine giderek 3. doz aşısını yaptırdı. Sağlık çalışanlarına bu süreçte gösterdikleri gayret ve çabalarından dolayı teşekkür eden Başkan Akman, vaka sayıların azaldığı ve kısıtlamaların kademeli olarak kalktığı bugünlerde, Van’da da vaka sayısının yükselmemesinin temizlik, maske, mesafe kuralı ile birlikte aşı yaptırmakla mümkün olacağını vurguladı. Pandemi süresince gösterdikleri hassasiyetten dolayı vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Akman, “Herhangi bir sebepten dolayı henüz aşı yaptırmayan herkesi gönül rahatlığıyla aşı olmaları için aşı merkezlerimize davet ediyorum. Randevulu veya randevusuz 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız, şehir merkezi ile tüm ilçe hastanelerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, aile hekimliklerinde, otogar, tren ve havalimanlarında kurulan mobil aşı stantlarında ücretsiz olarak korona virüs aşılarını yaptırabilirler” ifadelerini kullandı.