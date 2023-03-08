Başkan Akman’dan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; yaşamın her kademesinde önemli roller üstlenen kadınların ülkenin kalkınmasında da büyük pay sahibi olduklarını söyledi.

‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, tarihin her sayfasında üstün kahramanlık örneği sergileyen kadınların, toplumun en önemli yapı taşları olduğunu belirtti. Kadınların, her zaman aile ve toplum yapısında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Kurtuluş Savaşı’nda cephe gerisinin kahramanı olan kadınlarımız, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştirmişlerdir” dedi.

‘İnancımızın ve kültürümüzün bir gereği olarak kadınlarımız, bizim baş tacımızdır’ diyen Başkan Akman, “Peygamber Efendimiz ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ buyurmuştur. Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamak bizlerin asli görevidir. Belediyeler olarak kadınlarımızı her konuda desteklemek gibi bir sorumluluğumuz vardır. Kadınlarımıza olan desteğimizi bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğimizin bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kadınların merkez üstü Kahramanmaraş olan ‘asrın felaketi’ olarak tanımlanan depremlerde de mücadele, cesaret ve şefkatleri ile toplumun umudu olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle depremzede annelerimiz başta olmak üzere özverinin timsali tüm kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.