Başkan Akman’dan ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, doğanın gelecek nesillerden kendilerine emanet olduğunu belirterek, “Bu nedenle çevremizi korumak, kollamak ve güzelleştirmek en öncelikli görevlerimiz arasında olmalıdır” dedi.

Başkan Akman, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanların bilmesi gereken önemli şeylerden bir tanesinin de şüphesiz ki doğanın insanlara değil, insanlığın doğaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Çevre kirliliğinin tüm toplumun günlük yaşamını etkileyen bir olay olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Yaşadığımız çevreyi ve doğayı korumak bizlerin en asli görevidir. Unutulmamalıdır ki, biz doğayı koruduğumuz sürece doğa da bizi korur. Bu noktada hepimize bir takım görevler düşmektedir. O da çevre kirliğine yol açacak davranışlardan uzak durmaktır” dedi.

Son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketiminin olumsuz etkilerinin yaşam kalitesini ve sürekliliğini tehdit eder hale geldiğini dile getiren Başkan Akman, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde insanlığın gelecekte çok ciddi çevre sorunları ile yüzleşmek zorunda kalacağını kaydetti. Daha yaşanır bir dünya idealinin, yerel yönetimler kadar bireylerin de temel gayesi olması gerektiğini vurgulayan Başkan Akman, “Çevre koruma ve kullanma dengelerini sağlamadaki yanlışlıkları düzeltmeye öncelikle kendimizden ve yakın çevremizden başlamamız gerekmektedir. Herkes kendi kullanım alanını temizler ve temiz tutarsa, bütün sokaklar, caddeler ve dolayısıyla şehrimiz ve ülkemiz temiz olur” ifadelerini kullandı.

Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların gayesi, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlanmak olduğunun altını çizen Başkan Akman, “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün, yapabileceklerimizi gözden geçirme ve çevre bilinci sorumluluğunu artırması dileğiyle güzel Tuşba’mızın tüm güzelliklerinin gelecek nesillere taşınmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.