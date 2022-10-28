Başkan Akman’dan ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, mesajında; 29 Ekim 1923 günü her türlü imkansızlıklara rağmen çok ağır bedeller vererek temelleri atılan Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü büyük bir neşe ve coşkuyla kutladıklarını söyledi. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadele sonucu elde edilen büyük bir zafer olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “29 Ekim, tarih boyunca esaret görmemiş, esir edilemez, onurlu, mazlum bir halkın yeniden ayağa kalkışı, küllerinden yeniden doğuşunun adıdır” dedi.

Bugüne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bu milletin, birlik ve beraberlik içerisinde, hoşgörüsünü, sağduyusunu kaybetmeden ilerleme yolunda sağlam adımlarla yürümeye devam ettiğini belirten Başkan Akman, “Bizler bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını verenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında belirtilen hedeflere ulaşmak ve ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek uğruna bıkmadan yorulmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Millet olarak yaşadıkları tüm badireleri birlik ve beraberlikten ödün vermeden aşmayı başardıklarını da dile getiren Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.