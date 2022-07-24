Başkan Akman’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, tarafsız ve özgür bir basının varlığının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.

‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, 24 Temmuz 1908 tarihinin basından sansürün kaldırıldığı gün olduğunu söyledi. Bu tarihte gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığını dile getiren Başkan Akman, “Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir” dedi.

Gerek Türkiye’nin gerekse Van’ın her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ekonomisine olumlu yönde yansımasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalarının büyük katkısı olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, eğitme, kamuoyu oluşturma gibi işlevleri bulunuyor” ifadelerini kullandı.

İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışının kamuoyunun her zaman haber alma hakkına büyük katkı sağlayacağını anlatan Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle sansürün kaldırılışının yıl dönümünde; böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik eder, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” şeklinde konuştu.