Başkan Akman’dan ‘22 Mart Dünya Su Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, son yıllarda yaşanan küresel ısınmaya bağlı olarak yeraltı ve yer üstü su kaynaklarında azalmaların yaşandığını belirterek, “Su kaynaklarımızın korunmasına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

‘22 Mart Dünya Su Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, dünya üzerinde temiz su kaynaklarının hızla tükenmekte olduğunu kaydetti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) ‘Akarsuyun kenarında bile olsan suyu israf etme!’ hadis-i şeriflerine vurgu yapan Başkan Akman, “Ekonomik faaliyetler için yeri doldurulamaz bir kaynak olan su, biz canlıların hayatını devam ettirebilmesi için de yaşamsal bir kaynaktır. İnsan hayatının en başta gelen vazgeçilmezlerinden olan suyun bu özelliği, insanların var olduğu günden günümüze kadar su kaynaklarına yakın bölgelere yerleşmelerine ve bu yerleşim yerleri üzerinde büyük medeniyetler kurmalarına imkan sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinin görülmeye başlandığı günümüzde deniz, nehir, göl gibi yer üstü ve yeraltı tüm su kaynaklarında azalma olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Atalarımızdan ödünç aldığımız dünyamızı ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmalıyız. Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yeterli su kaynaklarına sahip bir dünya bırakmak için su kaynaklarımızı bilinçli tüketmeliyiz. Bu konuda hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir” diye belirtti.

İçme ve kullanım suyu olarak tüketiminin yanı sıra, tarımsal sulama, enerji üretimi ve turizm gibi birçok alanda istifade ettiğimiz suyun yanlış kullanım nedeniyle her geçen gün biraz daha kirlendiğini ifade eden Başkan Akman, “22 Mart Dünya Su Günü’nün hayat kaynağımız suyun korunması ve verimli kullanılması bilincinin yaygınlaşmasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.