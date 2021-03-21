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Başkan Akman’dan ‘21 Mart Nevruz Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Nevruz Bayramı’nın geçmişten günümüze birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde yaşamamıza vesile olan istisna günlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

VAN 21.03.2021, 09:20
Başkan Akman’dan ‘21 Mart Nevruz Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Nevruz Bayramı’nın geçmişten günümüze birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde yaşamamıza vesile olan istisna günlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

‘21 Mart Nevruz Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, dünyanın en eski barış ve kardeşlik bayramlarından biri olan, baharın müjdecisi Nevruz’a kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye’nin sahip olduğu köklü kültür ve geleneklerin yanında, böylesi güzel günlerin sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlattığını dile getiren Başkan Akman, “Geçmişle gelecek arasında köprüler kuran, sevgi ve hoşgörü ortamında milletleri birbirine yakınlaştıran, birliğimizi güçlendiren ve kültürel zenginliklerimizi koruyan bu gibi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak, bizlerin görevleri arasındadır” dedi.

Bahar mevsiminin bolluk ve bereketini, toprağın dirilişini müjdeleyen Nevruz’un Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede de kutlandığını dile getiren Başkan Akman, “Kültürel farklılıklarımız bizleri ayrıştıran değil, aksine bütünleştiren unsurlardır. Farklılıklarımızı ve kültürel çeşitliliğimizi milletimizin birlik ve bütünlüğünü perçinleyen, aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ve dayanışma hissiyatını kuvvetlendiren zenginliğimiz olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, baharın gelişini, doğanın uyanışını müjdeleyen, bolluk ve bereketin simgesi olan Nevruz Bayramı’nın ülkemize birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, siz Tuşbalı hemşehrilerime sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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