Başkan Akman’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 15 Temmuz hain darbe girişiminin; bir ülkenin birliği, beraberliği ile milli iradesini ve demokrasisini ortadan kaldırmayı hedefleyen en alçak darbe teşebbüsü olarak tarihe kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden bir tanesi olduğunu ifade etti. “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik gerçekleştirmek istenen hain darbe kalkışması karşısında aziz milletimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sel olup meydanlara akmıştır” diye Başkan Akman, “O gece, hainlere karşı zafer kazanmayı sağlayan milletimiz, dünyaya örnek teşkil edecek büyük bir destan yazmıştır. Bedenlerini bu vatan için siper eden şehitlerimizin şahadetine, gazilerimizin kahramanlıklarına şahit olduk” dedi.

Derin bir şuurun tezahürü olarak ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için hiç tereddüt etmeden sokaklara dökülerek göğsünü hain darbecilere siper eden ve ‘Tanklardan büyük yüreğim var’ diyen aziz milletimiz gelecek kuşaklara eşsiz bir kahramanlık örneğini sergilediklerini dile getiren Başkan Akman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz destansı direniş; bir milletin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla; büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut bir ifadesidir. Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına inancıyla, yüreğiyle dikilerek verilen bu mesaj; aziz milletimizi bölgesinde ve tüm İslam aleminde bir kez daha ümit ve ilham kaynağı yapmıştır.”

Bir daha böyle bir tablo ile karşılaşmamak için milli ve manevi değerleri istismar etmek isteyenlere asla fırsat verilmemesi gerektiğinin altını çizen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen ve bu uğurda canlarını feda ederek ülkemizin kaderini değiştiren tüm şehitlerimiz ile vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.