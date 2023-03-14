Başkan Akman’dan ‘14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bireyin ve toplumun sağlığı için gecesini gündüzüne katarak fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının ‘14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ettiğini söyledi.

‘14 Mart Tıp Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olan hekimliğin önemini hiçbir dönemde kaybetmediğini belirtti. Zaman mefhumu olmaksızın çalışan başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının vatandaşlara zamanında ve kaliteli sağlık hizmet sunmak adına gösterdikleri gayretin olağanüstü olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Hekimlerimizin yüreklerindeki insan sevgisi eminim birçok ödülden daha önemlidir” dedi.

Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılmasının herkesin ortak amacı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Akman, “Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en temel göstergelerinden biri de sağlık hizmetlerinde ulaştığı noktadır. Bu şuurda olan AK Parti hükümetleri iktidarı döneminde hayatın her alanında olduğu gibi sağlık alanında da güzel projeler hayata geçirmiş ve bugün gelinen noktada Türkiye sağlık alanında bölgede söz sahibi olan ülke konumuna gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden birinin de sunulan hizmetin kalitesi olduğunu ifade eden Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla hizmet eden, birey ve toplum sağlığını her şeyden üstün tutan, hiçbir zorluğa aldırış etmeden fedakarca görev yapan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.