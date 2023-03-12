Başkan Akman’dan ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve M. Akif Ersoy’u Anma Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı’nın her kelimesinde inanç, dizesinde iman, kıtasında ise cesaret ve kararlılık olduğunu söyledi.

Bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102. yıl dönümünü ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Akman, “Milletçe tek yürek olduğumuzda neleri başarabileceğimizi en güzel şekilde anlatan İstiklal Marşı, milli mücadele günlerinde olduğu gibi bugün de bizlere umut ve cesaret vermektedir” dedi.

Başkan Akman, vatan ve bayrak uğruna canını feda etmekten kaçınmayan bu milletin kahramanlık destanı olan ve her mısrasında bizi biz yapan değerlerin anlatıldığı İstiklal Marşı’nın bugün hala topluma rehberlik ettiğinin altını çizdi. Başkan Akman, “Bu anlamda biz yerel yöneticilere düşen görev; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş, ülkesinin gelecek hedeflerine sahip çıkan, ahlaklı, dürüst ve çalışkan bireyler olarak yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.

Milli mücadele günlerinin heyecanını destansı bir şekilde yansıtan İstiklal Marşı’nın toplumun yolunu aydınlattığını vurgulayan Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığımızın destanı olan İstiklal Marşı’mızın kabulünün 102. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyen vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.