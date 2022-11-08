Başkan Akman lösemili çocukları unutmadı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van YYÜ Prof. Dr. Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi gören lösemili çocuklarla bir araya gelerek moral verdi.

2-8 Kasım ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ dolayısıyla Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan ve Hematoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kamuran Karaman ile birlikte hematoloji servisinde yatmakta olan lösemili çocukları ziyaret eden Başkan Akman, çocukların sağlık durumları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Çocuklarla tek tek ilgilenen ve onlara refakat eden ailelerle sohbet eden Başkan Akman, çocukların hastane ortamında ihtiyaç duydukları; şampuan, dezenfekten, kağıt havlu, yatak koruyucu, tuvalet kağıdı, ıslak mendil ile satranç, çay fincanı, boyama kitabı ve resim defteri ile oyuncak hediye etti.

Tedavi gören çocukları düzenli ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Akman, bugün de ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ nedeniyle kendilerine moral vermek istediklerini söyledi. Başkan Akman, “Her yıl ilçemizde bulunan Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi gören lösemili çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Karınca kararınca elimizden geldiğince de bir ihtiyaçları varsa imkanlarımız doğrultusunda belediye olarak karşılıyoruz. İnşallah, onlar da tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşup, hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edecekler” dedi.

Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan ise Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın her zaman gerek hastane ihtiyaçları gerekse hastaların bazı ihtiyaçlarının karşılanmasında desteklerini esirgemediğini söyledi. Kuşan, “Başkanımızın lösemili çocuklar konusunda yaptıkları destekler bizler için çok önemlidir. Bu kıymetli destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hematoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kamuran Karaman da, Başkan Akman’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ dolayısıyla yine bizleri ziyaret ettiler. Zaten başkanımız ile sürekli iletişim halindeyiz” diye konuştu.