Başkan Akman, kurban satış noktalarını ziyaret etti

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Kurban Bayramı’na kısa süre kala alıcı ve satıcıların sorunsuz bir alışveriş yapabilmeleri için belediye tarafından oluşturulan kurbanlık hayvan satış noktalarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Sabah saatlerinde belediye tarafından Kinyas Kartal Bulvarı, Sanayi Sitesi girişi ile İskele Caddesi’nde oluşturulan kurbanlık hayvan satış noktalarını Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ile birlikte ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşların beklentilerini daha iyi karşılamak adına kendileriyle istişarede bulundu. Belediye satış noktalarını belirlerken hem kurbanlık hayvan alacakların hem de satıcıların kolayca ulaşabilecekleri yerleri seçmeye özen gösterdiklerini dile getiren Başkan Akman, belediye olarak hayvanların su ihtiyacını karşılamak için de su sıvatı bıraktıklarını kaydetti.

Belediye ekipleri tarafından satış noktasında bulunan vatandaşlara şapka ile kek ve meyve suyu gibi ikramlar da dağıtıldığını söyleyen Başkan Akman, “Hem hayvan satıcıların hem de alıcıların bizlerden beklentilerini öğrenmeye çalıştık. Bayramlarını tebrik ederek hayırlı alışveriş temennisinde bulunarak sohbet etme imkanına sahip olduk. Kurban Bayramı öncesinde belediyemizden istek ve taleplerinin ne olduğu ve bu taleplerin de karşılanması noktasında neler yapmamız gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunmuş olduk” dedi.