Başkan Akman: “Kadir Gecesi emsali olmayan bir gecedir”

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmuş olmanın heyecan ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olarak bilinen Ramazan ayına veda etmenin hüznünü yaşadıklarını belirtti. Ramazanla birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesi ile doruğa çıkan manevi güzelliklerin sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni eden Başkan Akman, “Bu gece; dargınlıklara, kırgınlıklara son vermek, nefretin yerini sevgiye, saygıya ve hoşgörüye bırakması bize önemli fırsatlar sunmaktadır” dedi.

Kadir Gecesi’nin; sevginin, saygının ve hoşgörünün hayattaki birleştirici yönüyle öne çıkaran özel bir gün olduğunu kaydeden Başkan Akman, “Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından büyük bir öneme sahiptir. Kadir Gecesi bin aya değer, bir ömre bedel bir gecedir. Kadir Gecesi Kur’an gecesidir. Kadir Gecesi emsali olmayan bir gecedir” ifadelerini kullandı.

Bu mübarek gecenin, birlik beraberlik ve kardeşliğe vesile olmasını da dileyen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecesi’nin, Tuşba ve Vanlı hemşehrilerim başta olmak üzere İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.