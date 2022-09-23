Başkan Akman işçinin yüzünü güldürdü

Van’ın Tuşba Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında işçilerin maaş ile sosyal haklarının iyileştirilmesini sağlayacak ek protokol imzalandı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz tarafından imzalanan ek protokolün belediyede çalışan tüm işçileri kapsadığı belirtildi. Yapılan ek protokol imza programının ardında kısa bir açıklama yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye yönetimi olarak her zaman işçilerin ve çalışanların yanında olduklarını söyledi. Beden yükünün ağır olduğu, proje ve çalışmalarda en fazla alın terini işçilerin döktüğünü dile getiren Başkan Akman, “Biz belediye yönetimi olarak her zaman alın teri döken, emek veren işçi kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İşçinin yüzü gülerse hizmete kalite gelir, hizmete kalite gelirse Tuşbalıların yüzü güler. Bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da işçi kardeşlerimizle el ele vererek Tuşbamız için çalışmaya devam edeceğiz. İşçi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.

Kısa bir açıklama yapan Hak İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ise Tuşba Belediyesi’nde çalışan işçilerin yapılan bu ek protokolle daha rahat nefes alacaklarını kaydetti. Akdeniz, “Ek protokolün belediye çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İşçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren Tuşba Belediye Başkanı Sayın Salih Akman’a da canı gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.