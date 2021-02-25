Başkan Akman: “Hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz”

VAN (İHA) – Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “2021 Yılı Basınla İstişare, Yatırım ve Proje” sunumunu gerçekleştirmek amacıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği mega projelerini anlatmak ve 2020 yılında yapılan ve 2021 yılında yapılacak projeler hakkında kentteki yerel ve ulusal basın mensubu temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Akman, hizmetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Yeni hizmet binası meclis toplantı salonunda açıklamalarda bulunan Başkan Akman, 2020 yılında 83 milyon 100 bin 368 TL gelir sağlanırken, 78 milyon 43 bin 758 TL ise gider olduğunu belirtti. Hizmet binası, 2. Etap sahil parkı, iskele sahil yolu, makine ikmal garajı ve toplum yaşam merkezinin ihalesinin bittiğini ifade eden Başkan Akman, “Sizden bir gün önce kıymetli muhtarlarımızla bir araya gelmiştik. Bir belediye başkanı olarak din, dil, ırk, mezhep ve siyasi görüşü ayrımı yapmadan ilçemizin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Göreve geldiğim günden bugüne kadar ilimizde çığ felaketleri ve depremler yaşandı. Ardından dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi nedeniyle bazı işlerimiz aksadı. Ancak pandemi ve geçirdiğimiz felaketlere rağmen hizmetimizin büyük bir bölümünü hız kesmeden devam ettirdik” dedi.

Tuşba Belediyesinin 2020 yılının önemli mega projelerinden bahseden Akman, “Belediye hizmet binasının toplam maliyeti 31 milyon TL’dir. Bodrum dahil 6 kattan oluşan hizmet binası, 18 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Taban alanı 2 bin 300 metrekare olup, toplam alanı 12 bin 370 metrekaredir. 20 dönümlük peyzaj alanıyla Van’ın ilk kent meydanı olma özelliği taşımaktadır. İhtiyaç bakımından gerekli tüm donatılar mevcuttur. Diğer taraftan İskele 2. etap sahil bandı projemizin toplam maliyeti 15 milyon TL’dir. Bin 50 metre kıyı uzunluğuna sahiptir. Yapımı 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Yaklaşık 137 bin metrekare kıyı alanını ıslah edildi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk defa çocuk Survivor parkuru ve gençler için macera parkur alanları kazandırıldı. Toplamda 117 adet barbekülü kamelya ve piknik masası kurulumu yapıldı. Kıyı şeridi boyunca 3 adet çeşme kuruldu. Bin 380 metre sahil şeridi boyunca araç yolu ve otopark alanları yapıldı. İskele sahil yolu projemizin toplam maliyeti ise 8 milyon 267 bin 471 TL’dir. Yolumuz yaklaşık olarak 5 bin 300 metre uzunluğundadır. İskele 15 Temmuz Şehitler Parkını, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü’ne bağlanmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip ‘Tuşba Millet Bahçesi’ projemizi çevrelemektedir. Anayollara alternatif olan sahil yolumuza paralel bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunmaktadır” diye konuştu.

Makine ikmal garajının toplam maliyetinin bir milyon 200 bin TL olduğunu açıklayan Akman, 32 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu ve içerisinde oto yıkama, yağ değişimi ve araç bakım işlemleri yapıldığını söyledi. Toplum yaşam merkezi projesi ve ihalesi biten; Akköprü Millet Bahçesi, Ayanıs Halk Plajı 2. etabı ve çok sayıda park projesinden bahseden Akman, 2021 bütçelerinin 102 milyon 667 bin 760 TL olduğunu açıkladı.

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç ise “Hiç sahada olmayan sadece kanla beslenen ve vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmeyen, yanında olamayan muhalefet partiyle mücadele ediyoruz. Bugün kentimizi bu ideolojiden kurtarmamız lazım. İşini yapan ve hizmet üretenlere yol vermek lazım. Van’ımızın daha müreffeh bir seviyeye gelmesi için de el ele mücadele vermemiz gerekiyor” dedi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı soru-cevap bölümünün ardından son buldu.