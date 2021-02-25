banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ermenistan'da sular durulmuyor!
Ermenistan'da sular durulmuyor!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Berat Albayrak geri mi dönüyor?
Berat Albayrak geri mi dönüyor?
Biden Trump’ın getirdiği o yasakları kaldırdı
Biden Trump’ın getirdiği o yasakları kaldırdı
banner448

Başkan Akman halkın temsilcilerine hesap verdi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, mahalle muhtarlarıyla fikir alışverişinde bulunmak ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla hesap verebilirlik amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldiğinden bugüne kadar hayata geçirdiği mega projelerini anlatmak ve 2021 yılı iş sezonunda mahallelerin öncelikleri doğrultusunda çalışma programını belirlemek üzere çalışan Başkan Akman, ‘Mahalle Muhtarlarıyla İstişare’ toplantısı düzenledi.

VAN 25.02.2021, 10:17
1
Başkan Akman halkın temsilcilerine hesap verdi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, mahalle muhtarlarıyla fikir alışverişinde bulunmak ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla hesap verebilirlik amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldiğinden bugüne kadar hayata geçirdiği mega projelerini anlatmak ve 2021 yılı iş sezonunda mahallelerin öncelikleri doğrultusunda çalışma programını belirlemek üzere çalışan Başkan Akman, ‘Mahalle Muhtarlarıyla İstişare’ toplantısı düzenledi.

Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen ‘Mahalle Muhtarlarıyla İstişare’ toplantısına Belediye Başkanı Salih Akman’ın yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Osman Türkmen, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdınç, Tuşba Belediyesi Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

“Elbirliğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok’

Açılışta bir selamlama konuşması yapan AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, sık sık muhtarlarla bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Her fırsatta sizlerle bir araya geliyoruz. İnşallah bu böyle de devam edecek. Hem kaymakamımız hem de belediye başkanımız ile birlikte yaşanan pandemiye rağmen 67 mahallemizin tümünü ziyaret ettik. Sizlerin ve halkımızın sorun sıkıntılarını tek tek not ederek milletvekillerimize sunduk. Çözümü konusunda büyük gayretler var. Valimiz, milletvekillerimiz, kaymakamımız ve belediye başkanımız ile elbirliğiyle inşallah üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmayacak” dedi.

“Sorunları tek tek not edeceğiz”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Osman Türkmen ise toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Toplantının düzenlenmesinden dolayı Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’a teşekkür eden Türkmen, “Koordinasyonun sağlanması adına burada hangi kurum ile ne tür sorun ve sıkıntınız varsa tek tek not ederek ilgili yerlere bildireceğim. Bunun için buradayım” ifadelerini kullandı.

“Evinize hoş geldiniz”

Mahalle muhtarlarına ‘evinize hoş geldiniz’ diyerek, belediyenin hayata geçirdiği mega projelerinin yer aldığı sunumuna başlayan Başkan Akman, halkın temsilcisi olan muhtarlarla buluşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.

“Tuşba’yı sizlerle birlikte inşa edeceğimize söz vermiştik”

Göreve gelirken Tuşba’yı muhtarlarla birlikte inşa edeceklerine dair söz verdiklerini hatırlatan Başkan Akman, “Nihayetinde geçtiğimiz süreç içerisinde pandemiye rağmen tüm mahallelerimizi ziyaret ederek hem halkımız hem de halkımızla aramızdaki gönül temsilcileri olan siz kıymetli muhtarlarımızla bir araya geldik. Bu ziyaretlerde sizlerin ve kıymetli halkımızın talep ve isteklerini tek tek ele aldık. Bu taleplerinizi imkanlarımız dahilinde çözüme kavuşturduk. Bütçemizin yetmediği kısımlarını ise iptal etmeden gelecek yılların programına aldık” diye konuştu.

“Tuşba’mızı birlikte inşa edeceğiz”

Muhtarın mahallelerin demokrasi temsilcileri olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Siz demokrasi elçileri ile bir araya gelmemizdeki amaç; göreve geldiğimizden bugüne kadar hayata geçirdiğimiz mega projelerimizi sizlere anlatmak ve 2021 yılı iş sezonunda mahallelerimizin öncelikleri doğrultusunda çalışma programını belirleyerek Tuşba’mızı birlikte inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

“Halka şeffaf belediyecilik sözümüz var”

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yürüttüklerini dile getiren Başkan Akman, “Biz burada halkımızın emanetçisiyiz. Gelen her bir kuruşu nerede ve nasıl kullandığımızı siz halkın temsilcisi olan değerli muhtarlarımızın bilmesini istedik. Çünkü halka şeffaf bir belediyecilik yapacağımızı ve harcanan her kuruşun hesabını vereceğimizin sözünü vermiştik. Ben bu konuda şeffaf belediyeciliği ve vatandaşlara vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyorum” dedi.

“Milletin hizmetkârı mantığıyla kolları sıvadık”

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ‘milletin hizmetkârı’ mantığıyla kolları sıvayarak iş sezonunu açmayı planladıklarını vurgulayan Başkan Akman, Tuşba ilçesinin daha yaşanır, refah seviyesi yüksek bir duruma getirmek için sorumluluk alanlarında ne varsa yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Kendi görev ve yetkileri dışında kalan içme suyu, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz gibi sorunları ise ilgili kurumlarla görüşerek işbirliği içinde çözme gayreti içinde olacaklarının altını çizen Başkan Akman, “Demokrasi zincirinin ilk halkası olan siz değerli muhtarlarımızı en kalbi duygularla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Sorunlar yazılıp teslim alındı

Tuşba Belediyesine bağlı 67 mahalle muhtarından özel durumu olan birkaç kişinin dışında tamamının katıldığı toplantı da, ayrıca belediye görevlileri tarafından hazırlanan talep dilekçeleri dağıtıldı. Görevlilerin dağıttığı dilekçeleri alan muhtarlar, mahallesinin öncelik durumuna göre sorunlarını yazarak görevlilere teslim etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunan toplantı, fotoğraf çekimi ile son buldu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19