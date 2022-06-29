Başkan Akman engelli vatandaşın talebine duyarsız kalmadı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşan engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek talepte bulunduğu akülü sandalyeyi hediye etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vatandaşın gönlüne dokunmaya devam ediyor. İlçede yaşayan hasta, yaşlı ve engelli bireylerin topluma adapte edilmesinin sağlanması ve yaşam koşullarının kolaylaştırılarak hayat standartlarının yükseltilmesi için özel bir çaba harcayan Başkan Akman, bunlardan gelen istek ve taleplere karşı duyarsız kalmayarak imkanlar çerçevesinde karşılamaya çalışıyor.

Sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaşarak akülü sandalye talebinde bulunan 27 yaşındaki Serkan Kızıltaş isimli vatandaşın talebini geri çevirmeyen Başkan Akman, Kızıltaş’ı Kalecik Mahallesi’nde bulunan evinde ziyaret ederek beraberinde getirdiği akülü tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Sürekli özel durumu olan vatandaşlarla birlikte olduğunu belirten Başkan Akman, onlardan gelen talep ve istekleri yerine getirmek için imkanları dahilinde özel bir çaba harcadıklarını söyledi. Başkan Akman, “Bizleri ziyaret ederek taleplerde bulunan vatandaşlarımız olduğu gibi Serken Kızıltaş kardeşimiz gibi sosyal medya aracılığıyla bize ulaşanlar da oluyor. Yol ve kaldırım gibi talepleri hemen ilgili birimimize yönlendiriyoruz. Serkan kardeşimiz gibi özel taleplerde bulunanların ise taleplerini imkanlarımız dahilinde değerlendirerek kendilerine dönüş sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Talebine olumlu karşılık veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ı bir anda karşısında gören Serkan Kızıltaş ise büyük mutluluk yaşadı.