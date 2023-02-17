Başkan Akman: “Devlet-millet el ele verip her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce sahibiz”

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu müstesna gecede felaketten etkilenen her bir kişinin yüreğine dokunan, gözyaşlarını silen bir ‘dua eli’ olmamız gerektiğini söyledi.

Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, dinimizde kandillerin; birlik, beraberlik, kardeşlik, barış ve dayanışma özlemiyle tutuşan gönüllerin, ırmakların denizlere kavuşması gibi huzura erdikleri anlar olduğunu söyledi. “Bizim kardeşliğimiz bir binanın tuğlaları gibidir, biri yıkılırsa diğerleri peşine gider” diyen Başkan Akman, daha sağlam bir bina için birbirimize tutunma zamanı olduğunu ifade etti.

“Depremin şiddeti ne kadar büyük olursa olsun bizim birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden daha büyük olamaz” diyen Başkan Akman, artık birlikte ayağa kalkmanın ve yaraları birlikte sarmanın zamanı olduğunu dile getirdi. Başkan Akman, “Önceki gün düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası bize bu milletin mayasının ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gösterdi. Kumbarasından biriktirdiği harçlığını bağışlayan minik öğrencimizden iş insanımıza, gencimizden yaşlımıza kadar herkesin az çok demeden depremzede kardeşlerinin yarasını sarmak için gösterdiği çaba ve gayret bu milletin şartlar ne kadar zor olursa olsun üstesinden gelemeyeceği hiçbir engelin olmadığını gösterdi” dedi.

Böylesi mukaddes bir gecenin; millet olarak kenetlenmeye, birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içinde yaşamaya, aydınlık yarınlara el ele, kol kola ve omuz omuza hep birlikte yürümeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Başkan Akman, şunları kaydetti:

“Yaşadığımız deprem felaketi içimizde çok büyük yaralar açsa da; bu afet bir kez daha gösterdi ki ülkemiz ne yaşarsa yaşasın devlet-millet el ele verip her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce sahiptir, tarih boyunca da hep böyle olmuştur.”

Türkiye olarak acımız ne kadar büyük olursa olsun Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in kutlu yolculuğu yaşadığı bu gecede elden bırakmayacakları en önemli şeylerden bir tanesinin de dua etmek olduğunu anlatan Başkan Akman, “Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde; tüm İslam Aleminin Miraç Kandili’ni tebrik eder, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve tüm depremzede kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Bu kardeşlerimiz için bol bol dua edelim. Başın sağ olsun Türkiye’m” ifadelerini kullandı.