Başkan adayı Kandaşoğlu’ndan ‘10 numara’ tanıtım

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) başkanlık seçiminde ‘Beyaz liste’ ile adaylığını açıklayan Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, ’10 numara, 10 proje’ isimli tanıtım toplantısı düzenledi.

Seçim ofisinde düzenlenen ve 10 projenin tanıtıldığı toplantıda konuşan Kandaşoğlu, Van’ın ekonomik ve sosyal sorunlarının üstesinden gelecek bir kadro oluşturduklarını ifade etti. Van TSO seçimleirnin adeta Türkiye gündemini oluşturduğunu belirten Kandaşoğlu, “ İTO seçimi var, kimse bilmiyor. ATO seçimi var, gündemde değil. Antalya ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası seçimi 10 günde olup bitiyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimi ise Türkiye’nin gündemi olmuştur. Bunun anlamı da ‘Beyaz listedir” dedi.

Gerçekleştirecekleri projeler hakkında kısa bilgiler veren Kandaşoğlu, sınır ticaretinin Van için önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek, “Bizim önceliğimiz Van’a acilen bir ekonomik üniversitesi getirmektir. Allah’ın gücü ve kuvveti ile bunu gerçekleştireceğiz. Bizi en fazla ilgilendiren, sınır kentleridir. Sınır illeri çok ciddi bir şekilde sıkıntılıdır. Onun için biz seçilir seçilmez sınır birliği kentini kuracağız. Sınır kapılarımızı kesinlikle 24 saat açık tutmalıyız. İran’dan, Erivan’dan ve Irak’tan gelen turistlerimiz bizim önceliğimizdir. En fazla ilimize ekonomik katan bu ülkelerimizdir. Bu işi yapacak tek kişi biziz. Zaten bu ekip te seçimi kazanmıştır. Şimdiden ekibi kutluyor, hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Kadın üyelerin kısa tanıtım konuşmalarının ardından toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.