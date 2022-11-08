Başkale’ye 25 kilometre sıcak asfalt

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesinde 25 kilometrelik yol ve asfalt için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesindeki yol ağını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. 13 ilçede olduğu gibi Başkale’de de hummalı bir çalışma yürüten Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, ilçeye bağlı 4 mahalle yolunu daha sıcak asfalta kavuşturdu. Ekipler, kent merkezine yaklaşık 160 kilometre, ilçe merkezine ise 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Darıca Mahalle yolunda yarma, dolgu, genişletme, yol altyapısı çalışmasının ardından sıcak asfalt serimini yaptı.

Mahalle yollarının daha önce toprak yol olduğunu belirten Yukarı Darıca Mahalle Muhtarı Selahattin Doğan, “Yollarımız daha önce toprak olduğu için ulaşımda sıkıntı yaşıyorduk. Gerek öğrencilerimiz gerekse mahalle sakinleri olarak yazın toz, kışın ise çamurdan dolayı sorun yaşıyorduk. Büyükşehir belediyemize müracaat ettik. Mahalle yolumuz programa alındı ve bu yıl yolumuz asfaltlanıyor. Yapılan çalışmalarla mahalle yolumuz çok güzel oldu. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Sezon başından bu yana ilçede yoğun bir çalışma yürüten Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfalt çalışmalarının yanı sıra stabilize, genişletme, reglaj, kutubaks gibi yol altyapı çalışmalarını da sürdürüyor.