Başkaleli öğrenciler Romanya’da staj yaptı

VAN (İHA) – Van’ın Başkale ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Romanya’nın başkenti Bükreş’te 2 hafta boyunca staj gördü.

Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sueda Bakırhan tarafından koordine edilen ve yürütülen “Başkale Öğrencileri Modanın Başkenti Milano’da” projesi bünyesinde öğrenciler Romanya’nın başkenti Bükreş’e gitti. Moda ve Tasarım Bölümü öğrencileri için hazırlanan bu proje bünyesinde toplamda 10 öğrenci, 2 hafta boyunca İtalya ve birçok ülkeye ihracat yapan ve kalıp çıkartma, ütü, baskılama, kumaş analizi, etiketleme gibi birçok alanda faaliyet gösteren tekstil fabrikasında uygulamalı eğitim aldı.

Başkale’de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Proje Koordinatörü Sueda Bakırhan, “Kız öğrencilerden oluşan bir meslek lisesinde görev yapmaktayım. Sınır köylerde oturan ve daha önce Başkale’den Van’a gitme imkanı bulamamış öğrencilerimizi hayatları boyunca hem sosyal hem de mesleki anlamda unutamayacakları bir deneyim kazanmaları açısından yurtdışına götürmek ve bu proje için çabalamak, ayrıca Başkale ilçesinde ilk defa uluslararası bir proje yürütmek benim için bir gururdu. Bütün bunların yanı sıra 2 hafta boyunca gördükleri eğitim karşılığında öğrencilerimize uluslararası geçerliliği olan staj sertifikasının verilmesi, öğrencilerimiz için eğitim kariyerleri açısından önemli bir yere sahiptir. Kültürel ve sosyal alanlarda yapılan birçok gezi ve mesleki alanda yapılan staj projemiz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmiştir. İtalya ve İspanya projelerimiz de var. İnşallah gelecek yıl diğer öğrencilerimiz için de gelecek sene Avrupa kapılarını aralayacağız” dedi.

Hayatında unutamayacağı bir eğitim gezisinde yer aldığını belirten Moda ve Tasarım Bölümü 12. sınıf öğrencisi Belkız Kadir ise “Bizler Başkale’de doğup büyüdük. Sınır bir köyden her gün taşıma servisiyle okula gelip gitmekteyim. Bu projeyi ilk duyduğumda çok heyecanlandım, gidebileceğimden emin değildim. Okulda yapılan 3 aşamalı sınav doğrultusunda projeye gidecek olan gruba seçildim ve hayatım boyunca unutamayacağım 2 haftalık hem eğitim hem de kültürel ve sosyal anlamda dolu geçen bir süreç yaşadım” diye konuştu.

Projeye katılan Moda ve Tasarım Bölümü 12. sınıf öğrencisi Özge Furat da, “Gittiğimiz atölye çok büyük ve üretim çeşitliliği bakımından oldukça önemli bir yerdi. Kendi okulumda moda tasarım bölümünde gördüğümüz dersleri uygulamaya döküp tecrübe kazanma açısından önemli bir fırsattı benim için. Bunun yanında yabancı bir ülkenin kültürünü ve sosyal hayatını yakından tanıma fırsatı buldum. Asla unutamayacağım bir deneyimdi” şeklinde konuştu.