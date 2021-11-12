Başkaleli kadınlar Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’i gezdi

Van’ın Başkale Kaymakamlığınca ilçede yaşayan kadınlar için kültür gezisi düzenlendi. Aile Destek (ADEM) Merkezi’ndeki kurslarda eğitim gören 57 kursiyer, 3 gün boyunca Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’i gezme imkanı buldu.

Başkale Kaymakamlığı tarafından ilçede yaşayan 57 kadın, 3 günlük kültür gezisine çıkarıldı. İlk kez ilçe dışına çıkan 57 kadın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Kültür gezisine katılan kadınlar, Siirt’te Veysel Karani Türbesi’nin yanı sıra Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman’daki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

3 günlük gezi programının ardından Başkale’ye dönen kadınlar hayatında ilk defa Başkale’nin dışında gezme fırsatı bulduklarını söylediler. Kursiyerler adına konuşan Sevda Yılmaz, ”İlk defa böyle bir geziye katılıyoruz. Urfa, Mardin ve Diyarbakır çok güzel yerlerdi. Bu gezide emeği geçen Kaymakamımız Asım Solak başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkale Kaymakamlığı ADEM Proje Koordinatörü Rabia Mühirci ise, “Buralara hiç gelmemiştik. Bu kadar güzel yerleri yerinde görmek gurur verdi bizlere. Bu organizasyonda emeği geçen Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.