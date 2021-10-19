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Başkale’deki İspiriz Dağı beyaza büründü
Van’ın Başkale ilçesinde bugün etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
VAN 19.10.2021, 15:44
Van’ın Başkale ilçesinde bugün etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçede öğlen saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, 3 bin 600 metre yüksekliğe sahip İspiriz Dağı’na kar olarak düştü. Beyaza bürünen İspiriz Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu.
Van- Hakkari yolundaki 2 bin 700 rakımlı Güzeldere Geçidi de kar yağışıyla bembeyaz oldu. Bölgede yağan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.