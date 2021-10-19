Başkale’deki İspiriz Dağı beyaza büründü

Van’ın Başkale ilçesinde bugün etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçede öğlen saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, 3 bin 600 metre yüksekliğe sahip İspiriz Dağı’na kar olarak düştü. Beyaza bürünen İspiriz Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu.

Van- Hakkari yolundaki 2 bin 700 rakımlı Güzeldere Geçidi de kar yağışıyla bembeyaz oldu. Bölgede yağan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.