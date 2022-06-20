Başkale’deki ana trafo hattında çıkan yangın devam ediyor

Van’ın Başkale ilçesindeki ana trafo hattında çıkan yangın büyük korkuya neden olurken, bölgeye Van’dan takviye ekip gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Başkale çevre yolu üzerinde bulunan TEİAŞ’a ait ana trafoda öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangına yetersiz kalan itfaiye Van merkezden takviye talebinde bulundu. Yangına müdahale sürerken, Tuşba Grup Amirliğinden 2 araç, Gürpınar Grup Amirliğinden de 1 araç destek için Başkale ilçesine gönderildi. Yangının çevredeki trafolara sıçramaması için yoğun bir şekilde söndürme çalışması devam ediyor.