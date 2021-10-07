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Başkale’de yolu sulayan tanker devrildi: 2 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde yol yapım çalışmalısında çalışan yüklenici firmaya ait su tankerinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

VAN 07.10.2021, 17:25
Başkale’de yolu sulayan tanker devrildi: 2 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde yol yapım çalışmalısında çalışan yüklenici firmaya ait su tankerinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Başkale ilçesi Örenkale Mezrası mevkiinde meydana geldi. Yol yapım ve onarım çalışmalarında görevli Rıza Kereman (35) yönetimindeki 49 AS 703 plakalı su dolu tanker, Örenkale yol çalışmasında sulama yaparken geri geri geldiği sıra suyun ağırlık vermesi sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Kereman ve yanında oturan bir işçi yaralanırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Kazada yaralanan sürücü Rıza Kereman ve işçiye yapılan ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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