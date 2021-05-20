banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı
Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı
Türkiye, Pfizer ile BioNTech'le 90 milyon doz aşı için anlaşma yaptı!
Türkiye, Pfizer ile BioNTech'le 90 milyon doz aşı için anlaşma yaptı!
Genç kadının Filistin şarkısı sosyal medyayı salladı
Genç kadının Filistin şarkısı sosyal medyayı salladı
İşte ilginç şikayetler: 'Unun içinden ikili kaplama diş çıktı'
İşte ilginç şikayetler: 'Unun içinden ikili kaplama diş çıktı'

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

VAN 20.05.2021, 13:21
Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Yurttepe Mahallesi’ne operasyon düzenlendi. Y.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet AK-47 marka kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 4 adet şarjör ve 68 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken. Y.D. isimli şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.
Yorumlar (0)