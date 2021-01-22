Başkale’de seracılık dönemi

Van’ın Başkale Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Başkale Ziraat Odası, seracılığın yapılması için protokol imzaladı.

Başkale Belediyesinde yapılan protokol törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yunus Emre Tepe ve Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan katıldı. Başkale’deki 3 seranın kullanılabilir ve üretim yapacak seviyeye getirilmesi için yapılan protokolün ardından konuşan Kaymakam Asım Solak, seraların vatandaşların faydalanacağı şekilde düzenlenip üretim yapılacağını kaydetti. Solak, “Belediyemize ait 3 adet serada artık üretim yapacak. Bu seralarda ürünler yetiştirilecek ve vatandaşlarımız da bundan faydalanacak. Bu şekilde ilçemizde vatandaşlarımıza da örnek olacak ve seracılığı yaygınlaştıracaklarına inanıyoruz. Bu protokolün ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan da, seraların tekrar faaliyete geçmesine vesile olan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’a teşekkür etti.