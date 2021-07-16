Başkale’de sel felaketi

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketi sonucu küçükbaş hayvanlar telef olurken, Van-Hakkâri yolunda oluşan heyelan nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Başkale ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, sele neden oldu. İlçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerde bir saat içerisinde etkili olan dolu ve sağanağın neden olduğu sel sonucu küçükbaş hayvanlar suya kapılırken, yolda heyelan oluştu. İlçeye bağlı birçok kırsal mahallede evleri su basarken, Van-Hakkari karayolunda ise sürücüler zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmurla birlikte Van-Başkale karayolunun Bebleşin Karakolu mevkiinde meydana gelen heyelandan dolayı kapalı kasa kamyonet içerisinde 2 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığına bağlı Başkale Grup Amirliği ve Başkale Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu 2 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Heyelandan dolayı kapanan Van-Hakkari karayolu ise Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Başkale Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar trafiğe açıldı.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da sel bölgesine giderek yetkilerden bilgi aldı.