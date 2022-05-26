Başkale’de ‘Renkler’ isimli resim sergisi açıldı

Van’ın Başkale ilçesindeki Vali Özdemir Hanoğlu Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan tablo ve resimlerin yer aldığı ‘Renkler’ isimli resim sergisi açıldı.

Vali Özdemir Hanoğlu Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya Taşer, öğrencileriyle ortaklaşa düzenlediği resim sergisi ziyarete açıldı. Başkale Vali Özdemir Hanoğlu Ortaokulunun bahçesinde açtıkları ‘Renkler’ adlı resim sergisine Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Bozkurt, kamu kurum müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

İlçe Kaymakamı Asım Solak, Milli Eğitim Müdürü Veysel Bozkurt ve davetliler, açılan resim sergisini gezdi.

Organizasyon sorumlusu Okul Müdürü Nurten Pülat, ‘Renkler’ adını verdikleri sergiyi açtıklarını belirterek, “Başkale’de ilk kez yapılan güzel etkinliklerden biri oldu. Sergide öğretmen ve öğrencilerimizin ortaklaşa çıkardıkları eserler var. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Resimlerin yapımında kullanılan her şey öğretmenimizin desteğiyle sağlandı” dedi.

Birbirinden özel ve güzel tablolar yapan öğrenciler, atık malzemelerden de alışveriş poşeti, çanta gibi ürünleri de sergide görücüye çıkardı. Resimle hayallerini anlattıklarını söyleyen öğrenciler, sergi açtıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.