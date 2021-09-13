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Başkale’de pandemi sürecinde yapılan okul kütüphanesi öğrencilerin hizmetine açıldı

Van’ın Başkale ilçesinde Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencileri temelden kitap ve okumaya yönlendirmek ve sevdirmek amacıyla yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirdi.

VAN 13.09.2021, 17:02
Başkale’de pandemi sürecinde yapılan okul kütüphanesi öğrencilerin hizmetine açıldı

Van’ın Başkale ilçesinde Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencileri temelden kitap ve okumaya yönlendirmek ve sevdirmek amacıyla yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirdi.


Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okulda atıl durumda bulunan bir sınıfı kendi imkânlarıyla kütüphaneye dönüştürülen ve öğrencilerin temelden kitap ve okumaya yönlendirmek ve sevdirmek amacıyla yapılan okul kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Okul kütüphanesinin açılışını yaparak öğrencilerin hizmetine sunan Kaymakam Solak, kütüphanenin okula kazandırılmasından ötürü Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ümit Karaman ve emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.

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