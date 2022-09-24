Başkale’de menfeze gizlenmiş 9 kilo 317 gram toz esrar ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticende menfez içerisine gizlenmiş 9 kilo 317 gram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçu ile mücadele çerçevesinde yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde; 23 Eylül 2022 günü Başkale ilçesi kırsalında arama yapıldı. Yapılan arama tarama faaliyetinde menfez içerisine gizlenmiş vaziyette 9 kilo 317 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili adli tahkikat işlemlerine başlanılmış olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Terörün finansmanının önlenmesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.