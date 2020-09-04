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Başkale’de korona virüs tedbirleri denetimi
VAN'IN BAŞKALE KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ASIM SOLAK'IN KATILIMIYLA İLÇEDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ DENETİMİ YAPILDI.
VAN 04.09.2020, 15:16
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Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın katılımıyla ilçede korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.
Başkale ilçesinde ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimlere Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın yanı sıra Başkale Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Bahtiyar Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, Başkale Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aşan ve zabıta ekibi katıldı. Denetimler kapsamında Kaymakam Solak ile beraberindekiler, çarşı merkezinde esnafı dolaşarak vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile korona virüs tedbirlerine uyulmasını istedi.
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