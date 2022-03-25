Başkale’de kar yığınları kamyonlarla taşınıyor

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Belediyesi ekipleri, mart ayına rağmen çarşı merkezinde biriken karı kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Başkale beyaza büründü. İlçe merkezinde 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde ise 2 metreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle çarşı merkezinde hayatı olumsuz etkileyen bu durum karşısında belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama işlemi yaparken, biriken karlar da ilçe dışına taşınıyor. Dünden beri etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ortalama 50 kamyon kar ilçe dışına taşındı.

Başkale Belediyesi kamyon şoförü Nadir Kaya, mart ayında hala kamyonlarla kar taşıdıklarını belirterek, "İlçe merkezinde hala kamyonlarla kar taşıyoruz. Dün akşamdan beri yoğun mesai yapıyoruz. 1 metreye yakın kar yağmış. Topladığımız karları çarşıdan kamyonlarla ilçe dışına taşıyoruz. Nisan ayına geldik hala kamyonlarla kar taşıyoruz. Çok kar yağmış" dedi.