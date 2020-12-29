Başkale’de kar lastiği ve zincir denetimi
VAN (İHA) – Van’ın Başkale ilçesindeki jandarma ekipleri, kar lastiği ve zincir denetimi yaptı.
VAN (İHA) – Van’ın Başkale ilçesindeki jandarma ekipleri, kar lastiği ve zincir denetimi yaptı.
Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri, araçlarda kar lastiği ve zincir denetimi yaptı. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar lastiği ve zincir kontrolü yaptı. Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Bebleşin Jandarma Kontrol Noktasında gerçekleştirilen uygulamada, ekipler araçlarda lastik ve zincirlerinin olup olmadıklarını kontrol etti. Araç lastiklerinin diş derinliğinin yasa gereği en az 1.6 milimetre olması gerektiği belirtilirken, araçların lastiklerinin istenen özeliklerde olmaması ve araçlarında zincir bulunmaması durumunda 72 lira para ceza kesileceği uyarısı yapıldı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs salgınından dolayı okulların kapalı olması nedeniyle online olarak öğrenci ve öğretmenlere de trafik eğitimi vermeye devam ediyor.
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