Başkale’de ‘Kadınlar Günü’ etkinliği

Van’ın Başkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sıra gecesi düzenlenerek çiğköfte yoğruldu.

Başkale’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Başkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçedeki kadınlar için Şanlıurfa’dan geleneksel sıra gecesi ekibi davet edildi. Başkale’deki bir kafede yapılan etkinlikte sıra gecesinin vazgeçilmezi çiğköfte yoğruldu. Şanlıurfa’dan gelen sıra gecesi ekibinin de sahne aldığı programda, kadınlar türkülere eşlik ederek bol bol halay çekti.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da, sıra gecesine katılarak kadınlar için hazırlanan hediyeleri kendilerine verdi. Burada konuşan Kaymakam Solak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Etkinlikler kapsamında Kaymakam Solak, ilçedeki sağlık çalışanlarını da unutmadı. İlçe sağlık merkezini ziyaret eden Kaymakam Solak, burada görev yapan fedakâr kadın hemşire ve doktorlara karanfil takdim ederek günlerini kutladı.

Öte yandan, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personeller, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kadın personeller için hazırlanan karanfil ve güller vererek günlerini kutladı.